Le vice-gouverneur de la Banque d’Etat Dao Minh Tu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La Banque d'État rédige des modifications de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et sur la base des recommandations des organisations de lutte contre le blanchiment d'argent dans le monde, tous les pays doivent prêter attention aux actifs et produits dits technologiques du secteur financier pour assurer une gestion stricte, lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, ainsi qu'à d'autres fins.



C’est ce qu’a affirmé le vice-gouverneur de la Banque d’Etat, Dao Minh Tu, lors de la conférence de presse périodique de juillet du gouvernement, organisée le 3 août à Hanoï.