Conférence de presse d'octobre du gouvernement à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Éducation et de la Formation a demandé aux localités ainsi qu'au ministère de la Santé de présenter prochainement des plans de vaccination contre le COVID-19 pour les élèves, dont ceux de 12 à 18 ans en premier lieu, a déclaré le 6 novembre son vice-ministre Hoang Minh Son, lors de la conférence de presse périodique du gouvernement à Hanoï.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation et celui de la Santé ont convenu d'organiser au début du mois prochain une conférence en ligne, en vue d’aider les Services de l'Education et de la Santé des localités à prendre des mesures pour rouvrir les écoles en toute sécurité. L’événement visera également à publier des instructions médicales supplémentaires pour assurer la prévention et le contrôle du COVID-19 dans les écoles, a-t-il indiqué.

Le retour des élèves à l’école permettra d’assurer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, a-t-il précisé.

Actuellement, les cours sont en présentiels dans 21 villes et provinces ; 18 autres appliquent à la fois les cours en présentiel et à distance. Les 24 restantes organisent des cours en ligne et via la télévision.

Les grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh-Ville ont dressé des plans sur la réouverture des écoles, a dit le vice-ministre Hoang Minh Son.-VNA