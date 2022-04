Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'amélioration de la qualité du café et la création de marques sont essentielles pour que le Vietnam puisse développer ses exportations vers l'Union européenne.



L'UE est le plus grand importateur de café vietnamien, représentant plus de 16 % des exportations nationales de ce produit.



L'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE, qui a supprimé 93% des droits de douane, offre d'importantes opportunités au café vietnamien, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, ajoutant que le café était également l'une des 39 indications géographiques du Vietnam que l'UE s'était engagée à protéger dans le cadre de cet accord.



Le Vietnam et le Brésil, deux grands producteurs et exportateurs, ont tous deux des accords commerciaux avec l'UE, ce qui signifie qu'ils bénéficient tous deux de tarifs préférentiels lorsqu'ils exportent vers l'UE. Cependant, le Brésil fournit principalement du café Arabica tandis que le Vietnam se concentre sur le Robusta.



Le potentiel d'exportation de café vers l'UE est considérable grâce à la demande croissante de café transformé et de haute qualité.-VNA