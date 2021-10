Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Sciences et des Technologies (MST) a organisé le 18 octobre, à Hanoï une réunion pour discuter et évaluer les impacts du COVID-19 sur le développement socio-économique ainsi que sur la contribution des sciences et technologies à la prévention et au contrôle de la pandémie.

A cette occasion, les participants ont également proposé des solutions pour la prévention, le contrôle et le règlement des difficultés dans le contexte de nouvelle normalité.

L’isolement et la culture de la souche du virus en laboratoire ouvrent la voie à de nouvelles approches diagnostiques, thérapeutiques et prophylactiques. Photo : VNA

Le vice-ministre Bui The Duy a souligné que depuis l'apparition du COVID-19, le secteur scientifique et technologique avait effectué des tâches de recherche et de production des produits au service de la prévention et le contrôle de la pandémie. Le Vietnam est l'un des premiers pays au monde qui sont parvenus à isoler et mettre en culture la souche du nouveau coronavirus.

Le MST a coopéré avec les ministères et les branches concernés pour exploiter le système de connaissance vietnamien numérique et l'équipe d'information afin de répondre rapidement à la prévention et au contrôle de COVID-19.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a apprécié les contributions des scientifiques et a précisé que les médicaments et les vaccins devraient continuer à être des solutions majeures dans la prévention et le contrôle de la pandémie. Le pays entre dans une "nouvelle normalité", les gens doivent ajuster leur comportement, contrôler la pandémie pour vivre ensemble en toute sécurité, a-t-il remarqué.

Le kit qualitatif SARS-CoV-2 est étudié et produit par l'Académie de médecine militaire en collaboration avec la compagnie par actions de technologie Viet A. Photo : VNA

Des scientifiques ont esquissé de nombreuses solutions pour assurer la prévention et le contrôle du COVID-19 dans les temps à venir dont l’application de l'intelligence artificielle (IA) dans le traitement des patients à domicile, la mobilisation des organismes de soins médicaux privé dans la prévention et le contrôle de COVID-19.

Selon le ministre de MST, Huynh Thanh Dat, le secteur scientifique et technologique se concentrera sur la recherche et la production de vaccins et de médicaments, la mise en œuvre du programme national clé « Recherche et production de vaccins d'ici 2030 » et d'autres programmes scientifiques au service de la lutte contre le COVID-19. -VNA