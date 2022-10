La zone de haute technologie de Hoa Lac. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Hanoï dispose de nombreux plans et solutions pour planifier et construire des villes satellites pour étendre son espace et réduire la pression de la surpopulation dans le centre-ville.

D'une petite ville avec 4 arrondissements historiques, Hanoï compte à l'heure actuelle de nombreux nouveaux arrondissements et districts qui sont plus grands, spacieux et modernes. Afin que la capitale se développe à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2050, Hanoï est déterminée à planifier cinq villes satellites dont Son Tay, Hoa Lac, Xuan Mai, Phu Xuyen et Soc Son d'une superficie totale de près de 25.000 hectares.

Les cités satellites joueront le rôle de réduire la densité de population, les embouteillages et la pollution de l'environnement, de créer des conditions favorables pour accélérer le processus d'industrialisation, rénover la structure d'investissement, promouvoir la capacité de liaison de Hanoï avec d'autres provinces.

La cité satellite de Hoa Lac est la plus grande et la plus ancienne parmi les cinq cités satellites de Hanoï. Selon le plan d'aménagement général approuvé par le Premier ministre en mai 2020, la cité satellite de Hoa Lac a une superficie de 17.274 hectares et une population prévue d'environ 600.000 personnes.

Sept zones fonctionnelles seront formées ici parmi lesquelles deux subdivisions les plus importantes comprennent une zone de l'Université nationale de Hanoï et une zone de haute technologie de Hoa Lac.

Plusieurs grands groupes vietnamiens comme Viettel, VNPT, FPT, TH Group ou ceux sud-coréens et japonais ont choisi de s'implanter sur ce site. Cependant, la plupart de la superficie de cette cité n'est pas encore libérée.

Nguyen Huu Dat, habitant de la commune de Thach Hoa, district de Thach That, a exprimé son espoir que le processus de libération des terrains et d'indemnisation sera bientôt résolu afin qu'il puisse déménager dans un nouvel endroit plus spacieux et confortable.

La cité satellite de Phu Xuyên est une cité industrielle, servant de nœud de communication et de transit de marchandises. Mais depuis plus de 10 ans, cette localité n'a pas l'apparence d'une ville moderne comme prévu.

Selon Ngo Trung Hai, vice-président de l'Association vietnamienne de planification et de développement urbains, il est nécessaire d'avoir un point de vue plus ouvert sur le modèle urbain satellite en vue d'appeler ainsi à la socialisation dans la construction d'infrastructures. L'utilisation du budget pour l'infrastructure conduira à la lenteur.

L'architecte La Thi Kim Ngan, ancienne directrice de l'Institut de la planification urbaine de Hanoï, la planification fera faillite si elle n'est pas étroitement liée à la réalité. Après la planification achevée, il est nécessaire de disposer de ressources et d'une feuille de route pour mettre en œuvre le plan.

Pham Quang Ngoc, vice-président du Comité populaire du district de Soc Son, a proposé à la ville d'approuver bientôt la publication de l'aménagement de la zone urbaine de Soc Son avec une priorité accordée au développement de l'industrie propre et de l'industrie logistique, d'ajuster et de compléter le plan directeur de développement du district pour s'adapter aux orientations de la résolution No15-NQ/TƯ du Bureau politique.

Hanoi doit ajuster et compléter le plan directeur de développement du district pour faire correspondre l'orientation de la Résolution n° 15-NQ/TU du Bureau politique avec les exigences du district de Soc Son ainsi que les districts de Me Linh et Dong.

Dans les temps à venir, la ville de Hanoi devrait accélérer l'avancement et achever le plan de planification, afin de concrétiser de l'aménagement général des cités urbaines satellites. Si la période de planification est prolongée, les localités mentionnées ci-dessus rencontreront des obstacles dans leur processus d'appel à l'investissement, affectant les objectifs de développement socio-économique de chaque localité. -VNA