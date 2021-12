Hanoï (VNA) – Des efforts doivent être déployés pour que personne ne se retrouve sans nourriture, vêtements ou abri après les inondations, a ordonné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

S'exprimant lors d'une réunion, tenue en ligne entre la Permanence du gouvernement et des représentants de huit localités de la partie Sud du Centre et des Hauts plateaux du Centre, le Premier ministre a exprimé ses condoléances aux familles des morts lors des catastrophes naturelles.

Il a demandé aux ministères, autorités et localités concernés de continuer à résumer les pertes et conjuguer les efforts pour faire face aux conséquences, et a ordonné une aide d'urgence de 1.000 tonnes de riz à chacune province de Binh Dinh, Phu Yen et Quang Ngai.



Il a également souligné la nécessité de poursuivre la lutte contre la pandémie de COVID-19 dans le contexte des inondations, de relancer la production ainsi que d'approvisionner des populations en produits de première nécessité.



Selon les statistiques, du 27 au 30 novembre, une vingtaine de personnes ont été tuées ou portées disparues par des inondations qui ont détruit 26 maisons et endommagé 25 autres, plus de 1.650 hectares de riz et d'autres cultures maraîchères.

La situation s'est apaisée mais les travaux de règlement des conséquences des catastrophes naturelles rencontrent toujours des difficultés. -VNA