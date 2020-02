Hai Phong (VNA) - L'autorité portuaire de la ville septentrionale de Hai Phong relevant de l'Administration maritime du Vietnam (VMA) a exigé que tous les navires venant de ports chinois soient mis en quarantaine sanitaire durant 14 jours au mouillage de Hon Dau avant d'entrer au port de Hai Phong.



Le règlement, qui a entré en vigueur le 4 février, vise à prévenir la maladie respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus (nCoV).



L'autorité portuaire de la ville a demandé aux agents et aux capitaines de faire des déclarations médicales, et d'informer le centre de quarantaine sanitaire internationale de Hai Phong pour effectuer des procédures de quarantaine médicale conformément à la réglementation.



Afin de prévenir et de contrôler le nCoV, l'autorité portuaire de la ville a mis en place du personnel 24h/24 et 7 jours/7 pour recevoir et mettre à jour les informations relatives à la maladie et aux navires.



Elle se coordonne avec le centre de quarantaine sanitaire internationale de Hai Phong pour aménager des zones d'ancrage et d'isolement destinés aux navires dont des membres d'équipage présentent des symptômes de cette maladie.



Les capitaines de navires en provenance de Chine sont invités à appeler les numéros de téléphone: 0225.3842.682 ou 0225.3842.065, et la ligne directe : 0976.119.979 si leurs membres d'équipage présentent de symptômes tels que fièvre, toux et difficultés respiratoires.



Auparavant, la VMA avait envoyé un télégramme urgent à ses membres pour demander plus d'attention à la mise en quarantaine médicale, afin de prévenir et de contrôler efficacement l'épidémie. -VNA