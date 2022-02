Hanoi (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont exprimé samedi 26 février leurs condoléances aux familles des victimes décédées dans le naufrage d’un bateau touristique au large de la plage de Cua Dai, dans la province de Quang Nam.

Un bateau des garde-frontières recherche des personnes portées disparues dans le naufrage d’un bateau touristique au large de la plage de Cua Dai, dans la province de Quang Nam. Photo : VNA

Il a demandé au Comité national de la sécurité de la circulation et au Comité populaire de Quang Nam de se concentrer sur la recherche des personnes toujours portées disparues et le traitement des blessés, et aux autorités de prendre soin des familles endeuillées.

Des efforts doivent être déployés pour revoir les mesures de sécurité du trafic maritime afin de prévenir des accidents similaires, en particulier pendant la saison des festivités, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a chargé les responsables du Comité national de la sécurité de la circulation de se rendre en personne sur le site pour diriger les efforts de secours et d’assistance.

Il a également ordonné aux autorités d’enquêter rapidement sur l’affaire et de prendre des mesures contre les personnes responsables de l’accident, tout en demandant aux ministères de la Sécurité publique et des Transports et aux comités populaires du pays de renforcer le contrôle sur les prestataires de services de transport par voie navigable.

Le bateau, qui transportait au total 39 touristes locaux et membres d’équipage, dont deux enfants, a chaviré vers 14h00 par mauvais temps alors qu’il regagnait la gare de ferries de Cua Dai depuis de l’archipel de Cu Lao Cham, haut lieu touristique prisé par les plongeurs et les amateurs de sports aquatiques.

Au moins 15 personnes sont mortes et deux autres sont portés disparus selon un bilan actualisé dimanche matin 27 février. Les opérations de recherche ont été menées dans la soirée alors que la lumière diminuait. Le bateau a été ramené à terre et fait l’objet d’une enquête.

Les opérations de sauvetage se poursuivent alors que la météo dans la zone s’est améliorée et il n’y a plus de puissantes vagues qui compliquaient complique la recherche. – VNA