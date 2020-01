Le Maichau Hideaway Lake Resort propose aux visiteurs un large panel d'activités. Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Mai Châu est une belle vallée poétique de la province de Hoà Binh, à environ 135 km au nord-ouest de Hanoï. Si vous aimez la paix, la tranquilité et souhaitez vous immerger dans la nature, c’est la destination parfaite.

Le Maichau Hideaway Lake Resort est le lieu idéal où poser ses valises pour quiconque souhaite découvrir la région. Il fut le premier complexe touristique construit au bord du lac de Hoà Binh. Les cinq blocs de maisons sur pilotis qui le composent reflètent chacun les caractéristiques propres aux plus importantes communautés ethniques locales, à savoir les Muong, les Thaï, les Dao et les H’mông. L’architecture est traditionnelle certes, mais les chambres sont élégantes et offrent tout le confort moderne.



Cet endroit vous charmera par la beauté de ses montagnes et forêts, mais surtout par ses ethnies minoritaires qui ont su préserver leurs us et coutumes d’antan.



Situé face aux eaux limpides du réservoir qui offre des scènes romantiques au lever et au coucher du soleil, ce complexe ceinturé de forêts et montagnes apportera aux visiteurs les plus exigeants un sentiment de paix et de confort absolu.



Comment s’y rendre ?



Vous pourrez vous y rendre par la route ou le fleuve. Par la route, prenez la Nationale 6, en passant par le col de Thung Khe, jusqu’au carrefour de Dông Bang. Avant d’arriver au Maichau Hideaway Lake Resort, les visiteurs découvriront des villages de l’ethnie Muong et profiteront d’une vue panoramique sur le lac de Hoà Binh. Par voie fluviale, l’embarquement se fait aux ports de Thung Nai ou Dà Bac.



Plus de détails

Construit sur une péninsule, le Maichau Hideaway Lake Resort propose des chambres avec balcons et vue sur le réservoir. En fait, où qu’ils se trouvent, les visiteurs peuvent bénéficier d’une vue panoramique sur cet immense lac, cerné par des montagnes qui se succèdent sans fin.



Le restaurant du Maichau Hideaway Lake Resort est conçu principalement avec des matériaux naturels comme bambou et bois, clin d’œil à un savoir-faire architectural séculaire. Des spécialités culinaires des ethnies locales et l’espace calme et relaxant vous garantiront des repas inoubliables.



Le lieu le plus luxueux et le plus impressionnant du Maichau Hideaway Lake Resort est sans conteste sa superbe piscine à débordement en plein air, avec vue panoramique sur le lac et les montagnes environnantes. C’est même l’une des piscines les plus attrayantes du Nord du Vietnam. Là, les visiteurs auront tout loisir d’admirer les paysages à couper le souffle, et se sentiront comme faisant partie intégrante du vaste espace naturel.



Entouré de forêts de bambous et de vallées verdoyantes, le Maichau Hideaway Lake Resort propose aux visiteurs un large panel d’activités telles que marche, balades à vélo, treks à la découverte des villages Muong et des cascades, excursions en canoë ou à bord d’autres embarcations sur le lac artificiel le plus grand du Vietnam.



En venant au Maichau Hideaway Lake Resort, idéalement pour un séjour de 2-3 jours, vous oublierez tous vos soucis de la vie quotidienne, ainsi que la pollution et le bruit de la ville, et ferez le plein d’air pur et de paysages verdoyants. Ressourcement, retour à une nature intacte et découverte de cultures authentiques, c’est le cocktail revigorant qu’attendent tous ceux qui choisissent les montagnes du Nord-Ouest du Vietnam ! -CVN/VNA