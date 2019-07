Conférence sur le design "Design Talk # 11 – avec Naoto Fukasawa", le 4 juillet à l’hôtel The Reverie Saigon, Hô Chi Minh-Ville. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA)- Le légendaire designer japonais Naoto Fukasawa a eu une rencontre spéciale jeudi 4 juillet à Hô Chi Minh-Ville pour échanger et partager ses expériences avec ses homologues vietnamiens.



Une rencontre avec le légendaire designer japonais Naoto Fukasawa organisé par Eurasia Concept et B&B Italia, a attiré plus de 800 participants comprenant designers locaux, amateurs de design, étudiants en design et en architecture des universités de Hô Chi Minh-Ville. Il s’agissait également du 11e Design Talk de la série d’événements d’EURASIA CONCEPT qui vise à rapprocher la quintessence mondiale de la communauté créative du pays. Les précédentes éditions du Design Talk avaient accueilli des conférenciers prestigieux dont "l'ambassadeur du design italien" Giulio Cappellini, "la conceptrice de la décennie" Patricia Urquiola ou encore la légende du design français Philippe Starck.



Vincent Au, directeur du développement commercial d'Eurasia Concept, a déclaré: "Nous voulons pouvoir attirer toujours plus de grands noms internationaux au Vietnam. Il s’agit non seulement d’une opportunité pour le Vietnam d’intéresser les grands experts mondiaux des marques renommées en tant que marché potentiel, mais il s’agit également d’une bonne occasion pour que les jeunes Vietnamiens opérant dans le secteur de l'architecture d'intérieur aient accès à l'essence mondiale. À l'avenir, Eurasia Concept organisera également de nombreuses activités significatives, concernant l'industrie du meuble internationale".



Philosophie de conception de Naoto Fukasawa

Naoto Fukasawa (debout) et les amateurs de design vietnamiens. Photo: CVN/VNA





Le designer Naoto Fukasawa est considéré comme l'un des représentants les plus intéressants du design contemporain au Japon. Les produits qu'il a conçus ont inspiré de nombreuses entreprises technologiques de premier plan. Avec des idées créatives et audacieuses, beaucoup de ses œuvres ont été sélectionnées pour être exposées dans de nombreux grands musées du monde. Fukasawa influence les jeunes designers. Il est professeur à l’université des arts Tama, à l'université de Tokyo et directeur du musée célèbre 21_21 Design Sight au Japon. Il est également titulaire de nombreux prix prestigieux tels que Good Design 2013 pour le modèle de chaise appelé Hiroshima ou Isamu Noguci - le prix pour ceux qui héritent de la passion pour la créativité d’Isamu Noguci.



Reconnu comme l'une des légendes du design avec sa philosophie du design "irréfléchie", le designer Naoto Fukasawa est passé maître dans l’art du design minimaliste. Il a insisté sur ce point: ''Ma philosophie de conception est quelque chose de puissant que vous ne verrez jamais avec vos yeux. Vous ne pouvez que le sentir''.



Grâce à cette rencontre, les amateurs vietnamiens ont pu accumuler plus de connaissances nécessaires et mieux comprendre l'art du design contemporain. De plus, à l’heure actuelle, la culture et les tendances du design japonais ont une grande influence sur la façon de penser et le style de vie esthétique des Vietnamiens. Par conséquent, le partage du designer Naoto Fukusawa est une véritable expérience, proche et facile à appliquer à la pratique vietnamienne.



Le designer japonais a en particulier donné des conseils aux jeunes Vietnamiens: "Il faut toujours regarder et apprendre des choses multidimensionnellement et à différents niveaux. Chaque objet a sa propre valeur, ainsi que la nature qui a créé un cycle fermé. Tous ont leur place et leur mission distincte, non redondante et manquante. Alors apprenez à faire attention et à ressentir pour pouvoir créer des œuvres impressionnantes, tout en assurant une esthétique et une pleine application". -CVN-VNA