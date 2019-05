Le président du CC du FPV, Tran Thanh Man (1er à droite, au 1er plan) en tête d’une mission le 5 mai est allé souhaiter bonne fête aux dignitaires et fidèles bouddhistes de la province de Quang Tri. Photo : VNA

Quang Tri (VNA) – A l’approche du 2563e anniversaire de naissance de Bouddha, le président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man en tête d’une mission le 5 mai est allé souhaiter bonne fête au bonze Thich Tri Hai, membre du Conseil du Sangha de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV), président du Comité d’administration de l’Eglise bouddhique de la province de Quang Tri, gérant de la pagode Sac Tu Tinh Quang au district de Trieu Phong et aux dignitaires et fidèles bouddhistes de Quang Tri (Centre).

Il a formulé les voeux aux bouddhistes de Quang Tri et a tenu en haute estime des contributions de l’Eglise bouddhique de Quang Tri dans l’organisation des activités caritatives dans la localité. En plus, il a espéré que l’Eglise bouddhique de Quang Tri continue de valoriser la grande union nationale et d’appeler les bonzes et les fidèles bouddhistes à contribuer à la réalisation des objectifs de développement socio-économique dans le temps à venir.

A cette occasion, le Front de la Patrie du Vietnam a remis les clés de trois maisons du cœur à trois foyers démunis dans les districts de Hai Lang et Trieu Phong de cette localité. -VNA