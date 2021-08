Hanoi, 1er août (VNA) - Un gouvernement intérimaire a vu le jour dimanche 1er août, au Myanmar. Le Premier ministre est le commandant des forces armées, le général en chef Min Aung Hlaing.

Le commandant des forces armées, le général en chef Min Aung Hlaing. Photo : AFP/VNA



Son adjoint militaire Soe Win occupe le poste de vice-Premier ministre. Plusieurs ministres fédéraux ont été nommés ainsi qu’un procureur fédéral.



Le général en chef Min Aung Hlaing a déclaré que son pays envisageait d’organiser des élections générales multipartites pendant la dernière moitié de 2023, après 6 mois de préparation qui devraient s’achever en août 2023. Le gouvernement birman est prêt à collaborer avec l’envoyé spécial que nommera l’ASEAN, a-t-il promis.

La Myanmar est en crise depuis le 1er février 2021, date de l’arrestation, par l’armée, de la conseillère d’État Aung San Suu Kyi et des responsables de la Ligue nationale pour la démocratie qu’elle accusait de fraudes électorales. L’armée a alors pris le pouvoir et a décrété l’état d’urgence pour un an sur l’ensemble du pays. L’ASEAN est en tête des actions diplomatiques pour aider le Myanmar à résoudre sa crise. - VNA