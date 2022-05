L'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang et son épouse déposent les fleurs à la mémoire de l'Oncle Hô devant son buste dans le parc Montreau, en France. Photo: VNA

Paris (VNA) - Durant son parcours de recherche pour le salut national, le Président Hô Chi Minh est venu et a vécu en France pendant plusieurs années. De nombreux images et souvenirs sur lui sont préservés à ce pays, dont la majorité au Musée de l'Histoire Vivante à la ville de Montreuil.



Chaque année, à l'occasion de la naissance du Président Hô Chi Minh, le 19 mai, l'Ambassade du Vietnam en France et la Mairie de la ville de Montreuil, en banlieue parisienne, organisent une cérémonie d'offrande de fleurs au buste de l'Oncle Hô, dans la parc Montreau et revisitent l’Espace Hô Chi Minh dans le Musée de l'Histoire Vivante.



Situé dans le parc Montreau, le buste de l'Oncle Hô fait partie de cet Espace. Il est entouré d'arbres et d'une haie de bambous, créant un milieu idyllique mais audacieux à la culture vietnamienne. Le buste est un don du Musée de Hanoï à la ville de Montreuil, érigé et inauguré le 19 mai 2005, à l'occasion du 115e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh.

Haut de 1,1 m et posée sur un socle de 3 m de haut, il est basé sur le modèle du célèbre sculpteur Tran Van Lam. Sur la plaque de bronze attachée au buste est inscrit : "Président Hô Chi Minh, 1890-1969, Héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam" (Résolution de l'UNESCO 1987). C'est aussi la seule statue de l'Oncle Hô placée en France.

Selon M. Eric Lafon, directeur du Musée de l'Histoire vivante, ce Musée se consacre à l'histoire ouvrière sociale et aborde des questions de colonisation et de décolonisation. Donc il était important pour ce musée d'accueillir cet Espace puisque Nguyên Ai Quôc fait partie de cette histoire. Dans cet esprit, le Musée a dédié une salle de 10m2 pour exposer des images et des artefacts précieux sur la vie active de l'Oncle Ho pendant ses années en France, sous le nom de Nguyen Ai Quoc. En particulier, les vestiges de la chambre de l'ancien révolutionnaire, qui vécut à 9 rue Compoint (arrondissement 17 de Paris) à la fin des années 1910. Des versions originales telles que le numéro de la maison, la porte d'entrée, la vasque de la chambre où vivait l'Oncle Hô, aux versions illustrées comme la brique qu'il a utilisé pour se réchauffer au coucher en hiver. Ces objets sont présentés dans leur état d'origine sur fond d'une peinture murale décrivant la chambre où vivait l'Oncle Hô, permettant aux visiteurs d'imaginer comment l'Oncle Hô vivait et travaillait lorsqu'il y résidait. Des images et des documents liés à la vie révolutionnaire de cet homme tels que la carte d'adhérent du Parti communiste français, des photos et articles et même la lettre que l'Oncle Hô a écrite à ses camarades au Parti communiste français..., ces documents qui étaient tirées des archives françaises ont permis aux visiteurs d'appréhender sommairement la vie du leader révolutionnaire du Vietnam devenu après, président du pays.

"La chambre originale de Nguyên Ai Quôc était très petite au 9, impasse Compoint. Lorsque ce bâtiment a été démoli pour être reconstruit vers la fin des année 1970, le Parti communiste français et l'Ambassade du Vietnam ont réussi à récupérer les reliques dans la chambre de l'Oncle Hô et les apporter au Musée de l'Histoire vivante pour les conserver. Le Musée a reconstitué d'une manière plus moderne pour que le public puisse venir visiter l'espace", a raconté M. Eric Lafon, qui travaille dans ce musée depuis 30 ans et connaît bien les documents concernant le Président Hô Chi Minh.

Préserver les vestiges de l'Oncle Hô, tâche et sentiment des diplomates

Au fil des ans, le buste et l’Espace Hô Chi Minh sont devenu une destination à visiter non seulement des habitants locaux, mais aussi des amis français, des Viêt kiêu, ainsi que des touristes vietnamiens.

Venant au musée pour la première fois, Mme Méline Le Gourriérec a partagé ses sentiments "impressionné et ému" en découvrant la chambre d'Hô Chi Minh du site qui est "historiquement important" pour les Montreuillois. De son côté, le maire adjoint Florian Vigneron a déclaré qu'il s'était rendu à cet endroit à de nombreuses reprises, mais "avec une grande sérénité à chaque fois de visite". "On est bien dans cet endroit avec les photos, la reproduction de ces textes, et puis quelques éléments de sa chambre que le musée a récupéré à Paris. Et j'aime bien revenir à cet endroit avec l'ambassadeur et sa délégation du Vietnam", a-t-il reconnu.

Parlant du travail de recherche et de conservation des vestiges du Président Hô Chi Minh, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a fait savoir : "Ces dernières années, des générations de diplomates de l'ambassade du Vietnam se sont toujours concentrées sur la recherche, la collecte, la préservation et la promotion des souvenirs de l'Oncle Hô en France. Ce travail constitue non seulement notre tâche importante, mais aussi notre amour et notre respect en faveur de l'Oncle Ho".



Cérémonie d'offrande de fleurs commémorative

Le numéro 9 du bâtiment et la porte d’entrée de la chambre ou l’Oncle Hô a vécu à l’impasse Compoint. Photo: VNA



À l'occasion du 132e anniversaire du Président Hô Chi Minh, le 19 mai 2022, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang, l'ambassadeur - chef de la délégation permanente au Vietnam auprès de l'UNESCO Lê Thi Hông Vân, accompagnés des représentants des organes vietnamiens à l'étranger ont organisé une cérémonie d'offrande de fleurs à la mémoire de l'Oncle Hô devant son buste dans l'Espace Hô Chi Minh.

Monsieur Florian Vigneron, maire adjoint de la ville de Montreuil, des représentants du Parti communiste français et de l'antenne de l'Association d'Amitié France - Vietnam à Montreuil ont également assisté à la cérémonie.



S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a souligné l'importance particulière de l'événement dans le contexte où l’année 2022 est le 35e anniversaire de reconnaissance du Président Hô Chi Minh, par l'UNESCO, comme "Héros de la libération nationale et éminent homme de culture du Vietnam". Cette manifestation témoigne aussi les relations étroites entre Montreuillois et Français et Vietnamiens.

De son côté, le maire adjoint Florian Vigneron a exprimé son admiration pour le Président Hô Chi Minh, qui a consacré sa vie à la lutte pour l'indépendance et la liberté du Vietnam ainsi que pour ses valeurs culturelles précieuses.



À cette occasion, les membres de l'Ambassade du Vietnam en France a revisité les lieux qui gardent des souvenirs historiques sur l'Oncle Hô en France comme le Musée de l'Histoire vivante, l'impasse Compoint.





La cérémonie d'offrande de l'encens devant l'autel du Président Hô Chi Minh dans les locaux de l'Ambassade du Vietnam en France. Photo: VNA



Auparavant, une cérémonie d'offrande de l'encens avait également lieu solennellement devant l'autel du Président Hô Chi Minh dans les locaux de l'Ambassade du Vietnam en France.-VNA