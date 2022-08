Espace d'exposition des spécimens de vertébrés. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - Situé au campus de l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies, au 18, rue Hoàng Quôc Viêt, à Hanoï, le Musée de la nature du Vietnam attire beaucoup de passionnés, venus admirer les 40.000 objets d'expositions découverts dans le pays qui permettent de retracer l'histoire du vivant, commencée il y a près de 3,6 milliards d'années.



Passé l'imposant spécimen de dinosaure présent devant la porte principale du musée, les visiteurs peuvent découvrir les 40.000 objets exposés à l'intérieur, y compris des animaux tels que des reptiles, des mammifères, des insectes, mais aussi des plantes, des champignons, des échantillons géologiques… classés par type.



"C'est la première fois que mon fils et moi y venons. Je trouve que la méthode d’exposition des spécimens est très logique et vivante. Nous pouvons voir de vraies créatures préhistoriques et acquérir plus de connaissances sur la nature", s'extasie la visiteuse Ngoc Mai, domiciliée dans l'arrondissement de Tây Hô, à Hanoï.



Le musée profite également de tous ses espaces libres pour pouvoir davantage informer et enrichir les connaissances des visiteurs. Sur un mur en bois par exemple, ces derniers peuvent examiner un diagramme d'arbre évolutif simulant le monde naturel avec 5 règnes principaux : animaux, plantes, champignons, progéniteurs et protozoaires.



Cet endroit présente également des fossiles de l'évolution humaine. À côté de chaque espace d'exposition, un écran de projection permet aux visiteurs de mieux comprendre l'évolution de la faune et de la flore.



Le musée attire chaque jour près de 500 visiteurs dont beaucoup de jeunes, curieux du monde de la nature.



Pour Hoàng Linh, arrondissement de Hà Dông, à Hanoï, amateur de paléontologie, le Musée de la nature du Vietnam est un endroit très utile pour les personnes de tout âge. Surtout, "il a des spécimens rares que nous ne pouvons voir qu’à travers Internet, télévision...".-CVN/VNA