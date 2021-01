Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 26 janvier à Hanoï, l'Administration vietnamienne de la mer et des îles relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a organisé la phase finale et la cérémonie de remise des prix du concours « Défis innovants pour réduire la pollution plastique dans l'ASEAN » (Ending Plastic Pollution Innovation Challenge-EPPIC).

Ce concours est le premier du genre dans la région, avec l’objectif de contribuer à résoudre la pollution plastique dans les zones côtières du Vietnam, de Thaïlande, d'Indonésie et des Philippines, en recherchant et multipliant des solutions innovantes.

Lors de la finale du concours, parmi les 14 équipes participant aux débats, le jury en a sélectionnées quatre que sont Galaxy Biotech, Green Joy, Refill Here (Vietnam) et CIRAC (Thaïlande). Chacune recevra 18.000 dollars et auront des opportunités de travailler avec des sociétés dans l'ASEAN pour concrétiser et multiplier leurs solutions pour réduire la pollution plastique océanique.

Le comité d'organisation a reçu au total 159 dossiers de six pays de l’ASEAN. Les 14 meilleures solutions ont participé à un programme de formation à l'incubation dirigé par le PNUD et le programme Vietnam Silicon Valley (VSV), réalisé d'octobre à décembre 2020. Pendant ce temps, les équipes ont été formées aux compétences nécessaires et ont participé à des visites dans la baie de Ha Long (province de Quang Ninh, Vietnam) et sur l'île de Samui (Thaïlande) pour mieux comprendre la situation des déchets plastiques.

EPPIC, un projet financé par l'Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD), se concentre notamment sur la résolution des problèmes de pollution dans l'ASEAN et contribue à renforcer la capacité du Vietnam dans le règlement des défis croissants en termes de déchets plastiques, ainsi qu'à resserrer le réseau et l'échange de connaissances entre les pays de la région.-VNA