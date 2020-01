New York, 22 janvier (VNA) – Le Conseil de sécurité de l’ONU (CSNU) a tenu mardi 21 janvier un débat ouvert sous la présidence du Vietnam consacré à la situation au Moyen-Orient, appelant à l’apaisement des tensions et au respect du droit international.

Lors du débat ouvert du Conseil de sécurité consacré à la situation au Moyen-Orient, le 21 janvier. Photo : VNA

Alors que le processus de paix israélo-palestinien demeure dans l’impasse, la cheffe des affaires politiques de l’ONU a mis en garde contre les «événements négatifs» qui continuent de compromettre les perspectives d’une solution à deux États.



«Le début de l’année 2020 a vu l’expansion continue des activités de colonisation et la menace d’annexion de parties de la Cisjordanie», a déclaré la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et de consolidation de la paix, Rosemary DiCarlo.



Au cours de plus de trois dernières années, les autorités israéliennes ont approuvé la construction de plus de 22.000 logements dans la zone C et à Jérusalem-Est.



Mme DiCarlo a réitéré que toutes les colonies sont illégales au regard du droit international et demeurent «un obstacle à la paix».



«L’annexion de tout ou partie de la zone C, si elle est mise en œuvre, porterait un coup dévastateur à une éventuelle relance des négociations, à la promotion de la paix régionale et à l'essence de la solution à deux États», a-t-elle prévenu.



Un récent sondage effectué par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a laissé voir que 65% des Israéliens et 52% des Palestiniens pensent que ce conflit ne prendra jamais fin.



Mme DiCarlo a indiqué aux membres du Conseil de sécurité que la «violence sporadique» dans le territoire palestinien occupé s'est poursuivie.



«Les mesures humanitaires et économiques ne suffiront pas à elles seules à résoudre les immenses défis de Gaza», a-t-elle indiqué, estimant qu’au fond, les problèmes de Gaza sont politiques et nécessitent des solutions politiques.