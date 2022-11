Le rhinopithèque du Tonkin figure dans le top 25 des espèces de primates en danger critique d'extinction établi par l'UICN.

Ha Giang (VNA) – Un événement pour la conservation des rhinopithèques du Tonkin 2022 - Monkey Day 2022 – a eu lieu le 5 novembre dans la commune de Tung Ba, district de Vi Xuyen, province de Ha Giang (Nord).



Il s'agit de l'un des programmes organisés par le zoo de Denver et la New Nature Foundation en vue de conserver la nature et la population de rhinopithèques du Tonkin, du nom scientifique de Rhinopithecus avunculus, a fait savoir Bui Van Dong, directeur du Département de la protection des forêts de Ha Giang.



Lors de l’événement, des habitants et élèves de la commune de Tung Ba ont participé à une série d’activités telles que concours de peinture, jeux folkloriques, expériences de physique, défilé de mode sur la protection de l'environnement, spectacles artistiques...

La zone de conservation des espèces et de l'habitat de Khau Ca (Ha Giang) compte actuellement environ 160 individus de rhinopithèques du Tonkin.



Ces dernières années, le Département de la protection des forêts de Ha Giang et la Denver Animal Foundation ont signé un accord de coopération dans la protection de la forêt de Khau Ca et des rhinopithèques du Tonkin.



Le Rhinopithecus avunculus, victime du braconnage et de la destruction de son habitat, figure parmidans le top 25 des espèces de primates en danger critique d'extinction établi par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature).



Forte d'environ 60 individus en 2002, la population dans la zone de conservation des espèces et de l'habitat de Khau Ca (Ha Giang) est passée à environ 160 individus, montrant une gestion et une protection efficaces de cette espèce de primate rare. -VNA