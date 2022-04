Lors de l’entretien entre la ville de Mong Cai, province vietnamienne de Quang Ninh et la ville de Dongxing, province chinoise du Guangxi, le 24 avril. Photo : VNA



Hanoi (VNA) – La ville de Mong Cai, province vietnamienne de Quang Ninh et la ville de Dongxing, province chinoise du Guangxi, ont prévu le 24 avril de reprendre le dédouanement des marchandises au poste-frontière de Bac Luân 2 à partir du 26 avril.

Les autorités des deux localités ont déclaré lors de leur entretien accorder la priorité immédiate au dédouanement des véhicules, des marchandises en souffrance, des pièces détachées et des marchises destinées à la production, laissant temporairement les marchandises de la chaîne du froid attendre leur dédouanement.

Au poste-frontière de Mong Cai. Photo : VNA

Ces mesures ont été motivées par les accords signés lors de la 13e réunion du Comité mixe de coopération entre les provinces de Cao Bàng, Quang Ninh, Lang Son, Hà Giang du Vietnam et la région autonome Zhuang du Guangxi, et les contenus agréés lors l’entretien de février 2022 entre Mong Cai et Dongxing ainsi que des améliorations de la situation sanitaire de part et d’autre de la frontière commune.

Mong Cai a élaboré et mis en œuvre le plan de contrôle de l’épidémie de Covid-19, créé un groupe de travail intersectoriel chargé d’inspecter la contruction de la "zone verte sûre" au sein de la poste-frontière de Bac Luân 2 et du point de passage au km 3 4 de Hai Yên. – VNA