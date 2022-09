Photo: Banker.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Les clients de Starbucks peuvent désormais profiter des boissons préférées et payer via le portefeuille électronique MoMo dans tous les magasins de cette chaîne au Vietnam.

La coopération entre Momo E-Wallet et Starbucks Vietnam a été officiellement annoncée le 7 septembre à Hô Chi Minh-Ville. MoMo est ainsi le premier portefeuille électronique à fournir un service de paiement aux clients de Starbucks au Vietnam.

Dans un avenir proche, les deux parties rechercheront et lanceront davantage de services et de nouvelles fonctionnalités.

Photo: thanhnien.vn



Patricia Marques, directrice générale de Starbucks Vietnam, a déclaré que Starbucks Vietnam souhaitait faciliter le paiement dans ses magasins avec un portefeuille électronique.

"En coopérant avec MoMo, nous avons trouvé un partenaire idéal en termes d'application technologique, mais aussi de grande influence dans la communauté des consommateurs au Vietnam", a-t-elle souligné.

Starbucks est une marque mondialement connue, la plus grande chaîne multinationale de café avec plus de 33.000 magasins dans 84 pays. Starbucks a ouvert son premier café à Hô Chi Minh-Ville en 2013 et compte jusqu’en juin dernier 78 magasins au Vietnam. -VNA