Photo d'illustration: ictvietnam.vn

Hanoï (VNA) – La société vietnamienne M_Service JSC, qui exploite l'application de technologie financière MoMo soutenue par Warburg Pincus LLC, a franchi une valeur de 2 milliards de dollars après avoir levé environ 200 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série E, dirigé par Mizuho Bank du Japon.

Ward Ferry Management et les actionnaires existants Goodwater Capital LLC et Kora Management ont également rejoint le financement, a déclaré MoMo dans un communiqué. Le dernier financement donne à l'entreprise une valorisation de plus de 2 milliards de dollars, a déclaré Nguyen Manh Tuong, co-fondateur de la startup basée à Ho Chi Minh-Ville, dans une interview.

La société prévoit d'utiliser le nouveau financement pour soutenir son expansion rurale, en commençant par un service de paiement de factures, a déclaré Nguyen Manh Tuong. MoMo utilisera également les fonds pour accélérer les investissements dans la technologie, soutenir la transformation numérique dans les petites et moyennes entreprises et pour les fusions-acquisitions.

Les revenus du MoMo ont presque doublé cette année malgré des baisses spectaculaires des ventes de billets de cinéma et de services de voyage dans le contexte d'application des mesures de distanciation sociale pour empêcher la propagation du COVID-19. Les utilisateurs enregistrés sont passés de 23 millions l'année dernière à 31 millions, de plus en plus de consommateurs et de commerçants passant aux plateformes numériques pendant la pandémie.

Le Vietnam, qui devrait compter 53 millions de consommateurs en ligne d'ici la fin de l'année, a le deuxième taux de croissance des consommateurs numériques en Asie du Sud-Est, juste après l'Indonésie, selon un rapport publié en août par Facebook et Bain & Co. -VNA