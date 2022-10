Hanoï (VNA) - Le Festival de musique HAY Fest 2022 a eu lieu au parc Yên So à Hanoï. Plus de dix heures de représentation non-stop et des têtes d’affiches nationales et internationales ont ravi les milliers de spectateurs.

Le Festival de musique HAY Fest a attiré près de 10.000 spectateurs. Photo : CTV/CVN

Moins de 100 jours de préparation, 21 artistes et groupes vietnamiens et internationaux, 120 représentations consécutives, 12 heures de performances musicales non-stop, près de 10.000 spectateurs… Ce sont les chiffres impressionnants de HAY Fest, le plus grand événement musical international organisé à Hanoï après plus de deux ans de pandémie de COVID-19.

Quatre groupes célèbres des années 90 - The Moffatts, A1, 911, Blue - et de nombreux artistes talentueux de la musique vietnamienne contemporaine tels que Hoàng Dung, Chillies, Sweet, DaLAB, Hoàng Rob, Tiên Tiên, Tùng, Nhac cua Trang, GiGi Huong Giang et le groupe Màu nuoc (Couleur de l’eau) ont offert au public une journée de festival très excitante.

La manifestation a été organisée par The Bros Entertainment avec pour thème "La jeunesse brillante". Elle a plongé le public dans un espace musical baigné d’images, de sons et de lumières merveilleuses.

Dans la première série du programme, sur le thème HAPPY (Bonheur), se trouvaient des performances des artistes Hoàng Rob, Tùng, GiGi Huong Giang, Nhac cua Trang et Trong Hiêu.

Malgré la forte pluie, ils ont pu livrer de belles performances. Notamment, GiGi Huong Giang et ses danseurs se sont réunis pour présenter les chansons de l’album Du hành vào tâm tri (Voyage dans l’esprit). La pluie, agissant comme “catalyseur”, a rendu l’artiste plus enthousiaste et le public plus excité. Quand elle s’est progressivement arrêtée, Trong Hiêu apportait une énergie brûlante au public.

Représentations de 911, A1, The Moffatts et Blue

Depuis plus de 20 ans, les représentations du groupe 911 ont su conquérir facilement le public de la génération Z.

Une série de chansons "classiques" telles que A Night To Remember (Une nuit à se souvenir), Party People (Fêtards), Don’t Make Me Wait (Ne me fais pas attendre), The Day We Find Love (Le jour où nous trouvons l’amour) ou Love Sensation (Sensation d’amour), ont ramené le public dans l’atmosphère entraînante et douce de la musique des années 1990.

Après 911, les membres de The Moffatts, aujourd’hui Music Travel Love, ont emmené le public dans une atmosphère cool. Équipés de leurs guitares et de leurs micros, ils ont interprété une dizaine de chansons dont Heaven (Paradise), Girl Of My Dreams (Fille de mes rêves), Bang Bang Boom, True Color (Vraie couleur)…

Durant les chansons If Life Is So Short (Si la vie est si courte), Miss You Like Crazy (Tu me manques follement), les membres de Moffatts ont également décidé d’arrêter la musique pour chanter en chœur avec le public. Les artistes n’ont pas oublié de rappeler que le groupe a terminé le tournage de leur clip à Sa Pa et continue de filmer une série de vidéos dans les plus beaux endroits du Vietnam.

La scène a semblé chauffer avec la performance du groupe A1. Après la chanson d’ouverture Same Old Brand New You (Le même vieux tout nouveau toi), les quatre membres ont continué d’ensorceler leurs fans à travers toutes sortes d’émotions avec One More Try (Un essai de plus), Learn To Try (Apprendre à essayer), Caught In The Middle (Prise au milieu), Everytime (À chaque fois) ou Take On Me (Prendre sur moi).

Les chanteurs des groupes The Moffatts et Ngot sur scène. Photo : Vietnamplus/CVN

Pour clôturer les performances des quatre groupes internationaux, c’était au tour du “légendaire groupe britannique” Blue. Une série de tubes ont ramené le public dans les années 2000 tels que All Rise (Tous se lèvent), Fly By (Survoler), Bubbling (bouillonnement), U Make Me Wanna (Tu me donnes envie) et Best In Me (Meilleur en moi). Le groupe a également livré de nouvelles chansons comme Dance With Me (Danse avec moi), Haven’t Found You Yet (Je ne t’ai pas encore trouvé) etc.

Les groupes ont été vraiment submergés par l’enthousiasme des spectateurs. Ils ont apprécié la préparation dans l’organisation, l’équipe technique impeccable et la qualité de la programmation.

911 et A1 ont affirmé : "Nous aimons vraiment le public vietnamien. Nous ne pouvons pas croire que nous soyons si célèbres dans votre pays. L’enthousiasme et le nombre de spectateurs venus au concert nous ont bouleversés".

En outre, la programmation nous a réservé deux superbes collaborations entre The Moffatts-Ngot et A1-DaLAB. Les Moffatts ont chanté avec le groupe Ngot Miss You Like Crazy (Tu me manques follement) et Misery (Misère). A1 a interprété avec DaLAB la chanson Everytime .

Pour la deuxième saison de HAY Fest

La première saison de HAY Fest s’est terminée, laissant beaucoup de bonnes impressions à tous les artistes étrangers et spectateurs vietnamiens. "Nous avons déjà commencé à planifier la deuxième édition. Il faudra plus de temps pour pouvoir apporter des expériences plus intéressantes à tout le monde. Le succès de la première saison est à la fois une motivation et une pression pour The Bros" a informé, Hoàng Linh, co-fondateur de The Bros, directeur général de HAY Fest.

"Nous espérons pouvoir maintenir annuellement HAY Fest, qui pourrait devenir un événement attendu non seulement par le public national mais aussi étranger. Auparavant, le Vietnam ne remplissait souvent pas tous les critères des artistes étrangers, donc peu d’entre eux y organisaient des spectacles lors de leurs tournées asiatiques. C’est aussi la raison pour laquelle de nombreuses équipes de production son et lumières célèbres acceptent de coopérer avec Hay Fest pour redorer le blason du Vietnam dans les yeux des artistes internationaux", a expliqué Tuân Hai, co-fondateur de The Bros, directeur financier et sponsor de HAY Fest. -CVN/VNA