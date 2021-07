Hanoi, 4 juillet (VNA) - Tous les enfants hospitalisés ou confinés à cause du Sars-CoV-2 pendant la période allant du 27 avril au 31 décembre 2021 auront droit à des repas gratuits.

Photo d'illustration : Plan International Vietnam.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a pris cette mesure à l’occasion du mois d’action pour les enfants 2021, qui était placée, en juin, sous le thème «Oeuvrons ensemble en faveur des droits de l’enfant, protégeons les enfants face aux catastrophes naturelles et aux épidémies». Selon les règlementations en vigueur, ces enfants sont pris en charge pendant 21 jours et leurs repas sont évalués à 80.000 dôngs par jour.Des responsables de l’Union des enfants pionniers, en collaboration avec des bienfaiteurs, ont rendu visite et offert des cadeaux aux enfants touchés par la pandémie, dont ceux des travailleurs ayant perdu leur emploi, des personnels soignants et d’autres forces en première ligne du combat contre le coronavirus.- VOV/VNA