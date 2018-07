Au cours du 2e trimestre de l'année, le ministère des Communications et des Transports accélérera la mise en œuvre de projets clés tels que l'aéroport international de Long Thanh et l'expansion de l'aéroport international de Tan Son Nhat. (Source: VNA)



Hanoi, 11 juillet (VNA) - Le ministère des Communications et des Transports étudiera et proposera des solutions, des mécanismes et des politiques pour accélérer la mobilisation des ressources pour le développement des infrastructures de transport dans le 2e semestre de l’année, a indiqué le chef du bureau du ministère, Nguyen Tri Duc.Le ministère vise également à réaliser efficacement les objectifs d'investissement à moyen terme pour 2016-2020, ainsi que le plan prévu pour 2018, selon le fonctionnaire.Au nom du gouvernement, le ministère fera état du plan d'utilisation du capital de réserve de 15.000 milliards de dongs (645 millions d’USD) du plan d'investissement à moyen terme pour 2016-2020, a-t-ajouté.Dans le même temps, le ministère des Communications et des Transports accélérera la mise en œuvre de projets clés tels que l'aéroport international de Long Thanh, l'expansion de l'aéroport international de Tan Son Nhat, l'autoroute nord-sud et le train à grande vitesse nord-sud.L'attention sera portée sur l'inspection des chantiers, l’amélioration de la qualité des projets et de la sécurité du travail, la protection de l'environnement, l'accélération de la marche de l’exécution des travaux des projets et du décaissement, notamment dans les projets clés comme l'autoroute Da Nang-Quang Ngai, la deuxième phase de l'autoroute Phap Van-Cau Gie, le chemin de fer urbain Cat Linh-Ha Dong, selon lui.Passant en revue les performances du ministère au cours des six premiers mois de l'année, Nguyen Tri Duc a indiqué que le ministère avait achevé les rapports d'étude de faisabilité et évalué les dossiers de trois sous-projets de l'autoroute nord-sud.Le fonctionnaire a déclaré que le ministère avait signé un contrat de consultation pour faire un rapport d'étude de faisabilité sur le projet de l'aéroport international de Long Thanh.Le gouvernement a chargé le ministère de ratifier les ajustements à la planification de l'aéroport international de Tan Son Nhat, a-t-il ajouté.Concernant la gestion des transports, le ministère a pris des mesures pour améliorer la qualité des services, 659,95 millions de tonnes de marchandises et plus de 1,8 milliard de passagers ont été transportés au premier semestre de l’année, en hausse respective de 9,7% et de 10,4% en un an.Par ailleurs, ont eu lieu de graves accidents de la route, de la voie navigable et de la circulation ferroviaire de janvier à juin.Le ministre des Communications et des Transports, Nguyen Van The, a déclaré que le ministère a fait des efforts pour accélérer la mise en œuvre des projets et le décaissement des capitaux. Cependant, le taux de décaissement de 43% reste modeste par rapport aux années précédentes, a-t-il dit. -VNA