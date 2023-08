Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a tenu le 11 août à Hanoï un séminaire de consultation sur le projet de Plan de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la Déclaration politique établissant un Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).Des représentants du Groupe des partenaires internationaux, des organisations internationales, de la "Glasgow Financial Alliance for Net Zero" (GFANZ), des entreprises, des ONG, des ministères, des secteurs, des experts, des investisseurs scientifiques ont assisté à cet événement.Prenant la parole, le vice-ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, Le Cong Thanh, a estimé que ces projets doivent être cohérents avec l'ensemble des critères-cadres pour aider le Vietnam à bien mettre en œuvre la VIIIe Planification électrique et la Planification globale énergétique du pays, conformément aux priorités du Vietnam.Selon lain Frew, ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, c'est l'occasion de tracer la voie pour réaliser l'ambition du Vietnam sur une transition énergétique juste pour aider à promouvoir la croissance, soutenir les objectifs socio-économiques du pays, tout en renforçant la sécurité énergétique et la compétitivité.Présent au séminaire, Thomas Wiersing, chargé d'affaires de la Délégation de l'UE au Vietnam, a souligné sa volonté de travailler en étroite collaboration avec tous les ministères vietnamiens, les organisations non gouvernementales, les entreprises publiques, le secteur privé... pour assurer un large consensus dans la société.Lors du séminaire, les délégués ont donné leur suggestions sur la structure et le contenu pour s'assurer que le Plan de mobilisation des ressources adhère au contenu de la Déclaration politique établissant un Partenariat pour une transition énergétique juste ; sur l’élaboration d’une feuille de route pour la mise en œuvre de programmes et de projets ; sur la réalisation de l’objectif de transition énergétique juste, le développement d’une économie bas carbone vers l'objectif d'atteindre les émissions nettes d'ici 2050.En décembre 2022, la Déclaration politique établissant un partenariat pour une transition énergétique équitable a été approuvée par le Vietnam et d'autres pays dans et hors du Groupe des pays industrialisés (G7), et annoncée dans le cadre du 45e Sommet ASEAN-UE à Bruxelles, Belgique.Les partenaires se sont engagés à mobiliser un montant initial de 15,5 milliards de dollars durant de 3 à 5 ans pour répondre au besoin du Vietnam de la transition énergétique juste. Le montant pour la période suivante pourra être plus élevé si le Vietnam bien utilise le montant initial et répond aux conditions exigées par les partenaires internationaux et des institutions financières internationales.En fait, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, en coopération avec d’autres ministères, a élaboré et soumis au Premier ministre pour approbation le Plan de mise en œuvre de la Déclaration politique établissant un Partenariat pour une transition énergétique juste, avec 10 groupes de tâches clés. - VNA