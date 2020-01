Photo : https://nld.com.vn/

Hanoï (VNA) - Immédiatement après la survenue des grêles, des orages et des pluies torrentielles les 24 et 25 janvier (le réveillon et le 1er jour de l’Année lunaire) causant de lourdes pertes à de nombreuses villes et provinces du Nord, les autorités provinciales et municipales ont mobilisé les forces sur place pour soutenir les familles touchées.

Les provinces les plus touchées sont notamment Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Thai Nguyen, Phu Tho et Son La, avec des dizaines de milliers de maisons endommagées, et des centaines de hectares de culture maraîchère ravagées. En plus, des pluies diluviennes ont aussi frappé les villes et provinces de Vinh Phuc, Hoa Binh, Quang Ninh, Hai Phong, Thai Binh, Ninh Binh. Les pertes ne sont pas signalées.

Le 25 janvier, une mission du Comité de pilotage national sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles, dirigée par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong, aussi vice- président de la Permanence dudit comité, est arrivée à Bac Kan pour diriger les activités de règlement des conséquences des catastrophes naturelles pour aider les habitants à stabiliser rapidement leur vie pour accueillir le Têt traditionnel.-VNA