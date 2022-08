Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha et Grete Lochen, Mme l'ambassadeur de Norvège au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha a remis le 10 août à Hanoï l’Insigne pour «La cause des ressources naturelles et de l'environnement » à Grete Lochen, Mme l'ambassadeur de Norvège au Vietnam pour reconnaître ses contributions au secteur des ressources naturelles et de l'environnement du Vietnam.

Grete Lochen a toujours accompagné et soutenu activement le Vietnam dans le domaine des ressources naturelles et de l’environnement, la réponse au changement climatique. En particulier, elle a accéléré la coopération, l’attraction des investissements des partenaires ainsi que des entreprises norvégiennes pour des programmes en la matière au Vietnam, a estimé le ministre vietnamien.

Tran Hong Ha a remercié Mme Grete Lochen et l'ambassade de Norvège au Vietnam pour leur soutien et étroite coopération. Il s’est déclaré convaincu que la coopération entre la Norvège et le Vietnam dans le domaine de l'environnement, de l'adaptation au changement climatique, du développement des énergies renouvelables (avec la participation d'entreprises norvégiennes à des projets d'énergie éolienne offshore)... continuerait à se développer.

Mme Grete Lochen a souligné que la Norvège était toujours prête à coopérer et à partager ses expériences et accompagnait le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement en particulier et le gouvernement du Vietnam en général dans la promotion de programmes de lutte contre le changement climatique, de protection de l'environnement, notamment la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de l'éolien offshore, du développement durable de la mer et des océans... - VNA