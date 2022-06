Robyn Mudie, Mme l'ambassadeur d'Australie au Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, a décerné le 9 juin à Hanoï l’Insigne pour la cause des ressources naturelles et de l'environnement à Robyn Mudie, Mme l'ambassadeur d'Australie au Vietnam, en reconnaissance de ses contributions au secteur des ressources naturelles et de l’environnement du Vietnam.

Le ministre Tran Hong Ha a tenu à remercier l'ambassade d'Australie au Vietnam et Mme l'ambassadeur pour leur soutien actif au pays dans le domaine des ressources naturelles et de l'environnement ; pour leur connexion avec des partenaires australiens pertinents pour promouvoir les activités de coopération d'intérêt mutuel dans la réponse au changement climatique.

Le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement apprécie hautement le soutien des volontaires australiens au ministère dans l'élaboration des politiques et des lois, la biodiversité et la lutte contre le changement climatique.

Tran Hong Ha a exprimé sa conviction que les relations de coopération et d’amitié entre le Vietnam, le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et le gouvernement et le peuple australiens deviendront de plus en plus durable et que la coopération bilatérale dans le secteur des ressources naturelles et de l'environnement continuera de se développer et d'apporter des résultats concrets.



Mme Robyn Mudie a déclaré que l'ambassade d'Australie au Vietnam et le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement avaient travaillé en étroite collaboration vers des objectifs communs dans le domaine des ressources naturelles et de l'environnement. Les deux parties ont demandé aux Premiers ministres des deux pays de publier une déclaration commune sur les actions pratiques pour répondre au changement climatique le 1er novembre 2021 lors de la COP26. L'Australie a notamment annoncé le financement d'une formation de courte durée pour le « Mécanisme de coopération et fonctionnement du marché du carbone dans le cadre de l'Accord de Paris » à l'intention de 25 fonctionnaires vietnamiens. -VNA