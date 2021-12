Hanoi, 3 décembre (VNA) - Avec de nombreuses activités différentes, le programme «Mizuiku - J'aime l'eau propre» a permis de sensibiliser le public, notamment les enfants, à la protection de l'environnement et de l'eau.

Le programme «Mizuiku - J'aime l'eau propre» a permis de sensibiliser le public, notamment les enfants, à la protection de l'environnement et de l'eau. Photo d'illustration: tapchimoitruong



En 2021, près de 374.000 personnes, notamment des enseignants, élèves, et bénévoles, de 8 provinces et villes du pays ont bénéficié du programme.



Le 27 novembre, à Hanoï, le Conseil central de l’Organisation des jeunes pionniers de Hô Chi Minh et le Comité central de l'Association des étudiants vietnamiens ont tenu une cérémonie pour faire le bilan de ce programme en 2021 et remettre les prix du concours «Mizuiku accompagne les enfants dans la construction d'aires de jeux en recyclant des déchets».

Le programme a été lancé dans les provinces du Nord en 2015, à l'échelle nationale en 2017. Cette année, le programme a été mis en œuvre dans 8 provinces et villes à savoir Lang Son, Quang Nam, Dong Nai, Ben Tre, Hai Phong, Son La, Cao Bang, Binh Thuan.

Lors de la cérémonie de remise des prix du concours «Mizuiku accompagne les enfants dans la construction d'aires de jeux en recyclant des déchets». Photo: CPV

Entrant dans le cadre de ce programme, lancé en mars 2021, le concours «Mizuiku accompagne avec les enfants dans la construction d'aires de jeux en recyclant des déchets» était destiné aux élèves de 1ere à la 9e classes pour promouvoir la création de produits à partir de matériaux recyclés. - CPV/VNA