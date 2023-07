La cérémonie d'inhumation de six restes de soldats volontaires vietnamiens morts au Laos au cimetière des Morts de Tong Khao (commune de Thanh Nua, district de Dien Bien, province éponyme). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A travers les guerres pour la libération nationale, la défense de la Patrie et l’exécution de la noble mission internationale, des millions d’officiers, de soldats et de civils ont sacrifié leur vie héroïquement. La recherche, le rassemblement et l'identification des restes des soldats morts ont été pris en charge très tôt par le Parti, l'État, les Comités du Parti et les autorités locales pendant les années de guerre. Cette mission est menée avec une haute détermination politique et la plus haute responsabilité, même en temps de paix.

Près de 20.000 restes de Morts ont été rassemblés au cours des 10 dernières années.

Les ministères et les secteurs concernés, ainsi que le Comité directeur national pour la recherche, le rassemblement et l'identification des restes des soldats morts (le Comité directeur 515), ont procédé très tôt à la recherche, au rassemblement et à l'identification des restes des soldats morts manquant d'informations. Le travail de sensibilisation et de rehaussement de la prise de conscience et de la responsabilité de tous les niveaux, secteurs et habitants concernant la recherche et le rassemblement des restes des soldats morts a été renforcé et a atteint des résultats précis.

Rassemblement de restes de soldats morts au champs de bataille de Vi Xuyen. Photo: VNA



La mobilisation des organisations et des individus au pays et à l'étranger pour fournir des informations sur les soldats morts et les tombes des soldats morts au service de la recherche et du rassemblement des restes des soldats morts a également été accélérée. Les activités de coopération internationale dans ce domaine ont été élargies pour fournir des informations, partager des expériences et coordonner la recherche et le rassemblement des restes des soldats morts. Parallèlement à la recherche et au rassemblement des restes des soldats morts au pays, la recherche, le rassemblement et le rapatriement des soldats volontaires et des experts vietnamiens morts au Laos et au Cambodge a également été encouragé.

Depuis la réunification nationale en 1975, le pays a recherché et rassemblé 767.000 restes de soldats morts. Pour promouvoir davantage le travail de reconnaissance et de gratitude, le Bureau Politique a publié la Directive n° 24-CT/TW datée du 15 mai 2013 sur la poursuite de la promotion de la recherche et du rassemblement des restes des soldats morts ; la Décision No 515/QD-TTg du 10 mai 2018 du Premier ministre portant sur le perfectionnement du Comité national de pilotage pour la recherche, le rassemblement et l'identification des restes des soldats morts, etc.

Test ADN au Centre test ADN de l'Académie vietnamienne des sciences et des technologies. Photo : VNA



Résultat : entre 2013 et 2022, tout le pays a recherché et rassemblé 19.357 restes de soldats morts (9.533 au pays, 3.062 au Laos, 6.762 au Cambodge). Les localités à travers le pays ont pratiquement terminé leur bilan d’évaluation, certaines localités ont achevé une carte pour rechercher et rassembler les restes des soldats morts à trois niveaux (commune, district, province).

Malgré de nombreux efforts, la recherche, le rassemblement et l'identification des restes des soldats morts sans information se heurtent toujours à de nombreuses difficultés, telles que le manque d'informations, la pénurie d’information précise... Par ailleurs, le voyage pour rechercher et rassembler les restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens morts au Laos et au Cambodge rencontre également de nombreuses difficultés en raison des conditions climatiques difficiles, de la topographie compliquée et des difficultés dans la détermination de la position des tombes.

Exprimer la gratitude aux Morts pour la Patrie. Photo :VNA



Actuellement, il y a environ 180.000 restes de soldats morts qui doivent être recherchés et rassemblés et environ 300.000 tombes de Morts non identifiés.

Lors de la Conférence résumant le programme de coordination dans la sensibilisation et la mobilisation pour fournir des informations au service de la recherche et du rassemblement des restes des soldats morts pour la période 2017-2022, tenue le 31 mars, le Comité central de l'Association des anciens combattants du Vietnam et le Comité directeur 515 ont signé un programme de coordination pour la période 2023-2030, qui a déterminé de continuer à renforcer la coordination, à rehausser la prise de conscience de tous les niveaux sur la tâche de rechercher, rassembler et identifier les restes des soldats morts faute d’informations.

Le Comité central de l'Association des anciens combattants du Vietnam et le Comité directeur 515 signent un programme de coordination pour la période 2023-2030. Photo : VNA



La décision du Premier ministre No 1515/QD-TTg du 14 septembre 2021 fixe également l'objectif d'identifier les restes des soldats morts avec des informations insuffisantes par examen ADN, avec environ 20.000 échantillons de restes de soldats morts et de s'efforcer d’identifier et de conclure 60% des tombes sans informations précises dans les cimetières de soldats morts.

A partir de 2031, il faut continuer à rechercher et à rassembler les restes des soldats morts jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'informations sur ceux-ci et les tombes des soldats morts et à identifier les tombes des soldats morts sans informations précises. -VNA