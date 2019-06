Hanoi, 26 juin (VNA) - Construite sur une superficie de 50,2 ha dans la commune de Thanh An du district de Thanh Hoa, province de Long An (au Sud), la centrale solaire BCG-CME Long An 1 a été mise en service le 23 juin.



Photo: Tuoitre



Financé par le Fonds d’investissement Vietnam-Oman (VOI) et la société BCG Bang Duong, membre du groupe Bamboo Capital (BCG), le projet, d’un coût total de près de 50 millions de dollars, a une capacité de 40,6MWp et pourra produire 57 millions de kWh chaque année.



Selon un représentant du VOI, ce projet vise à concrétiser l’un des objectifs de coopération économique bilatérale fixés lors de la réunion du Comité mixte gouvernemental Vietnam-Oman tenue en mars 2018.



«Après ce projet, nous prévoyons d’inaugurer cette année la centrale solaire BCG - CME Long An 2, d’une puissance de 100 MW. De plus, une autre de 50MW serait lancée en septembre prochain», a fait savoir Nguyên Hô Nam, président de la BCG. - CPV/VNA