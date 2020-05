Photo: baodautu.vn



Ninh Thuan (VNA) - L'exploitation technique de 16 éoliennes a commencé le 2 mai dans un parc éolien de la province centrale de Ninh Thuận.



Ces éoliennes fourniront 179 millions de kilowatts par heure (kWh) par an à partir du second semestre de cette année.



Selon le groupe Trung Nam, les 16 éoliennes, construites dans le complexe de parcs éoliens et solaires de la province depuis le début de cette année, étaient techniquement qualifiées lors d'une opération d'essai le 2 mai.



Selon le groupe, 17 éoliennes avaient été construites dans la première étape, achevée en avril dernier, conçue avec 40 MW pour fournir 110 millions de kWh par an.

Représentant un capital total de 600 millions de dollars, le projet éolien du groupe Trung Nam est divisé en trois étapes. Il promet de fournir davantage de sources d'énergie verte au pays.



Un parc éolien de 12 éoliennes d'une capacité de 48 MW sera mis en chantier au troisième trimestre de cette année.



Le groupe Trung Nam a déclaré qu'il avait accéléré la construction d'un projet d'énergie solaire d'une capacité totale de 450 MW.



Il est prévu que le complexe de parcs éoliens et solaires fournira au total 950 millions de kWh par an au réseau électrique du pays.



À ce jour, Ninh Thuận a approuvé 13 projets éoliens d'une capacité de 680 MW, dont trois déjà opérationnels. -VNA