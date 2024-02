Hanoï (VNA) – Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement a annoncé le fonctionnement officiel du portail national sur la responsabilité élargie des producteurs (REP), aidant les fabricants et importateurs à enregistrer et déclarer leurs activités.

La REP implique que les fabricants et importateurs assument la responsabilité de gérer l'élimination des emballages de leurs produits lorsqu'ils sont rejetés dans l'environnement. Actuellement, il existe plus de 400 systèmes REP différents mis en œuvre dans le monde.

Via le portail https://epr.monre.gov.vn/, les groupes soumis aux obligations REP en matière de recyclage de leurs produits et emballages et de traitement des déchets, conformément aux articles 54 et 55 de la Loi de protection de l'environnement de 2020, peuvent désormais enregistrer et déclarer leur responsabilités en matière de recyclage des emballages de produits et de gestion des déchets en ligne à partir du 29 janvier, au lieu de soumettre des documents papier au ministère.

De plus, ils peuvent accéder au site Web pour être informés des réglementations légales et recevoir des conseils juridiques.

Selon la feuille de route du Vietnam, les fabricants et importateurs doivent s'acquitter de leurs responsabilités en matière de recyclage des pneus, des batteries au plomb, des lubrifiants et des produits emballés à partir du 1er janvier 2024 ; pour les produits électriques et électroniques à partir du premier jour de 2025, et pour les véhicules (motos et automobiles) à partir du 1er janvier 2027.-VNA