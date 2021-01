Le port en eau profonde de Germalink . Photo: VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) – La première phase du port en eau profonde de Germalink à Ba Ria-Vung Tau (Sud), qui représente un investissement de 330 millions de dollars, a été mise en service le 19 janvier.

Il s’agit d’un projet entre le vietnamien Germalink et le français CMA-CG.

La première phase du port de Gemalink s’étend sur 33 ha et comprend un débarcadère principal de 800 m de long, un quai de chaland long de 230 m et des dépôts. Il pourra manutentionner 1,5 million de TEU de fret par an.



Ce port couvrira une superficie totale de 72 ha et inclura un débarcadère principal de 1.500 m où pourront être manutentionnés 2,4 millions de TEU de fret par an.

Ce port sera l’un des 19 plus grands ports en eau profonde au monde et le plus grand de son genre au Vietnam.

A cette occasion, il a accueilli son premier navire commercial. Il s'agit du CMA CGM CORTE REAL (IMO: 9454400, MMSI: 215154000) de type Container Ship, d’une longueur de 365,5 m. Il appartient à la compagnie française CMA CGM. Il est utilisé sur le service JAX reliant les côtes Est-Ouest des Etats-Unis au Vietnam. -VNA