Photo d'illustration: VNA

Da Nang (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Da Nang a publié le 15 avril une note sur la réception et la quarantaine des citoyens vietnamiens à l’étranger revenant dans cette ville du Centre pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19.

Le président du Comité populaire municipal, Le Trung Chinh, a demandé aux organes compétents du 14 avril au 31 mai de recevoir et de mettre en quarantaine les citoyens vietnamiens à l'étranger revenant dans la ville au bord de vols organisés par les compagnies, et d'avoir des plans de mise en quarantaine médicale approuvés par les organes compétents.

Il a demandé aux organes compétents de continuent de procéder à la réception et à la mise en quarantaine médicale, conformément aux procédures et règlements pour les vols transportant des experts étrangers, des étrangers titulaires de passeports diplomatiques et officiels.

Après le 31 mai 2021, au cas où il y aurait plus de 2 vols par semaine, le service municipal de la santé proposera au Comité populaire municipal de procéder à la réception et à la mise en quarantaine médicale des personnes entrant dans le pays, conformément aux réglementations.

Le président du Comité populaire municipal a chargé le service municipal de la santé de se coordonner avec les unités concernées pour aider les organisations et les entreprises organisant des vols ramenant des citoyens vietnamiens depuis l’étranger à respecter les procédures en vigueur.

En outre, Le Trung Chinh a confié au service municipal du tourisme, en coordination avec les organes, les unités et les localités, la tâche d’inspecter régulièrement les conditions de quarantaine médicale dans les lieux d'hébergement. -VNA