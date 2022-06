Mise en place des services de péages sans barrière dans l'ensemble du pays à partir du 1er août 2022. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a confié au ministère des Transports et aux localités la tâche de travailler avec les investisseurs pour une mise en place des services de péages sans barrière dans l'ensemble du pays à partir du 1er août 2022.

Selon une annonce du Bureau gouvernemental le 27 juin, le vice-Premier ministre a notamment demandé que tous les péages utilisés sur toutes les autoroutes doivent être automatiques.

La Compagnie générale de l'investissement et du développement des autoroutes du Vietnam (VEC) doit accélérer le travail restant pour achever l’installation d’équipements nécessaires avant le 31 juillet.

En outre, le vice-Premier ministre a demandé à la SARL de télépéage VETC et à la société par actions du transport numérique du Vietnam (VDTC) de se concentrer sur l'amélioration de la qualité des services concernant l'installation du badge de télépéage, l'augmentation de l'accessibilité des services pour certains groupes cibles et le traitement minutieux des erreurs techniques pour assurer un fonctionnement parfait de l'ensemble du système de péages du pays. -VNA