Photo : VNA

Il s'agit du plus grand projet éolien au Vietnam qui a été combiné à une centrale solaire de 204 MW pour former un complexe d’énergie renouvelable du parc solaire et éolien considéré comme le plus grand et unique du pays et d'Asie du Sud-Est.Le complexe du parc éolien solaire fournira au total 950 millions de kWh par an pour le réseau du pays.La première phase de la centrale éolienne s'est achevée en 2019 avec une capacité de 39,95 MW. La deuxième phase de l'usine a une capacité supplémentaire de 64 MW, et la troisième phase, 48 MW.Selon Tran Quoc Nam, président du Comité populaire provincial, Ninh Thuan est actuellement à la tête dans le pays avec 32 projets d’énergie solaire d’une capacité totale de 2.257 MW et trois projets d’énergie éolienne d’une capacité cumulée de 329 MW. - VNA