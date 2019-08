Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc vient de promulguer le plan de mise en œuvre de l’arrêté du gouvernement sur la sécurité civile.

Ce plan concrétise des contenus déterminés dans l’arrêté No 02/2019/ND-CP sur la sécurité civile, sert de base pour les localités, les ministères et les branches à le réaliser de manière efficace et à temps.

Le ministère de la Défense va coopérer avec les ministères, les branches et les localités à élaborer des plans pour faire face aux catastrophes comme tsunamis, marées noires.

Le ministère de la Sécurité publique en coopération avec les ministères et les localités à préparer des plans de faire face aux incendies dans les buildings, les zones urbaines, les zones industrielles, les agglomérations.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, quant à lui élaborera des plans de riposte aux catastrophes naturelles…-VNA