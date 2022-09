Nguyen Quang Linh. Photo: congannhandan.com.vn

Hanoï (VNA) – Le 27 septembre, le ministère de la Sécurité publique a mis en examen Nguyen Quang Linh (né en 1974), assistant du vice-Premier ministre permanent, pour “corruption passive”.



Le ministère a également émis un mandat d’arrêt pour une détention provisoire et un mandat de perquisition à son domicile et sur son lieu de travail, dans le cadre de l’enquête sur l’affaire de “Corruption active, corruption passive; abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exercice de missions publiques et appropriation frauduleuse de biens”, survenue au ministère des Affaires étrangères, à Hanoï et d’autres villes et provinces.



Le ministère de la Sécurité publique poursuit l’enquête sur l'affaire pour la traiter strictement conformément à la loi. -VNA