Hanoï (VNA) – L’agence d’investigation du ministère de la Sécurité publique a décidé le 28 avril de mettre en examen 24 personnes pour organisation de jeux d’argent en ligne et participation à ces jeux via le site web Fxx88.com.



Parmi les 14 personnes mises en examen pour organisation de jeux d’argent en ligne, figure le Taïwanais Chiu Hao Cheng, né en 1971. Les autres sont de nationalité vietnamienne.



La décision sur la mise en examen pour participation aux jeux d’argent concerne 10 personnes.



Selon l’agence d’investigation, la somme versée dans les jeux d’argent sur le site web Fxx88.com est estimée à plus de 30.000 milliards de dôngs (plus de 1,2 milliard de dollars), impliquant des centaines de milliers de comptes. Le réseau a été démantelé le 23 avril grâce à la coopération entre les organes compétents à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Khanh Hoa, Phu Yen, Dong Nai, Long An, Bac Lieu et Ca Mau. –VNA