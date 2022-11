Maquette de l'usine de LEGO. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) - Le 3 novembre, le groupe danois LEGO a mis en chantier la plus grande usine en matière d'investissement direct étranger (IDE) dans la province méridionale de Binh Duong.



La cérémonie a eu lieu en présence du vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, du prince héritier Frederik de Danemark, du secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Duong Nguyen Van Loi, du président du Comité populaire provincial Vo Van Minh…



L’usine du groupe LEGO est construite au parc industriel VSIP III, sur une superficie de 44 hectares. Elle représente un investissement total de plus de 1,3 milliard de dollars. Il s’agit de la 6e usine de LEGO dans le monde et de sa 2e en Asie. Les travaux devraient être achevés en 2024.

Des jouets de LEGO présentés lors de la cérémonie de mise en chantier de son usine à Binh Duong. Photo: VNA



Selon Niels B. Christiansen, directeur général du groupe LEGO, il s'agit de la première usine de LEGO conçue comme une installation neutre en carbone. En plus des panneaux solaires sur le toit, l'usine dispose d'un parc solaire construit sur le terrain voisin, répondant à sa demande énergétique annuelle totale. L’usine est construite selon les normes minimales de « LEED Gold » (certification écologique pour les bâtiments).

L’usine de LEGO à Binh Duong est le plus grand projet de haute technologie dans cette province depuis la pandémie de COVID-19, a indiqué Vo Van Minh, président du Comité populaire provincial, ajoutant qu’il s'agit de la première usine du groupe LEGO à être développée de manière verte, durable et respectueuse de l'environnement avec l'objectif de neutralité carbone.



Il s'agit d'une illustration claire du soutien des investisseurs au fort engagement du Vietnam lors de la COP26, a-t-il estimé, avant d’affirmer que Binh Duong était prête à coopérer avec le groupe danois. -VNA