Mise en chantier du Temple des héros morts pour la Patrie du Vietnam - Laos à la province lao de Xiengkhuang. Photo: VNA

Xiengkhuang (VNA) - L'Association des Vietnamiens de la province lao de Xiengkhuang en collaboration avec le Consulat général du Vietnam dans la province de Luang Prabang, les autorités de Xiengkhuang, a mis en chantier, jeudi 24 avril, le Temple des héros pour la Patrie du Vietnam - Laos.

C'est le premier temple construit par la communauté vietnamienne au Laos pour rendre hommage aux héros morts pour la Patrie des deux pays pendant la lutte pour l'indépendance des deux nations.

Ha Van Canh, président de l'Association des Vietnamiens de la province de Xiengkhuang, a déclaré que pendant les années de guerre de 1969 à 1972, articulièrement dans les trois provinces de Xiengkhuang, Xaysomboun et Vientiane, plus de 15.000 soldats volontaires et experts militaires vietnamiens sont morts.

La communauté vietnamienne de la province de Xiengkhuang considère la construction de ce temple comme une responsabilité de la prochaine génération pour rendre hommage aux sacrifices des héros morts pour la l'indépendance et la paix des deux peuples, a-t-il souligné.

De son côté, Bouasy Nathavong, présidente du Front lao pour la construction nationale de la province de Xiengkhuang, a affirmé que les autorités locales créeront toutes les conditions favorables pour que les travaux soient achevés conformément au plan fixé et mobiliseront toutes les ressources financières des habitants locaux pour ce temple.

Couvrant une superficice de 10 hectares, le temple s’installe dans le village de Nhuom, district de Pek.

Selon le plan, la première phase du projet sera achevée en juillet prochain, juste au moment où les deux pays organiseront de nombreuses activités pour célébrer l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam - Laos et Laos - Vietnam 2022, ainsi que les 60 ans d’établissement de relations diplomatiques bilatérales et les 45 ans de signature du traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos. -VNA