La cérémonie de mise en chantier du siège du Département de promotion des PME du Laos. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - La cérémonie de mise en chantier du siège du Département de promotion des petites et moyennes entreprises (PME) sur le campus du ministère lao de l'Industrie et du Commerce a eu lieu mercredi 22 décembre à Vientiane.

Cet ouvrage qui représente un investissement total de plus de 13 milliards de kips (1,1 million de dollars) mobilisé auprès de la communauté des Vietnamiens et des entreprises vietnamiennes investissant au Laos, devrait être achevée d'ici 18 mois.

Il s'agit d'un projet visant à mettre en œuvre l'accord d'échange de droits d'utilisation des terres publiques signé entre l'Association des Vietnamiens à Vientiane et le ministère de l'Industrie et du Commerce du Laos.

S'exprimant lors de la cérémonie, Le Van Mui, président de l'Association des Vietnamiens à Vientiane a déclaré que le bâtiment, une fois achevé, contribuerait à améliorer l'efficacité professionnelle du département en particulier et du ministère de l'Industrie et du Commerce du Laos en général dans les temps à venir.

Au nom des dirigeants du ministère de l'Industrie et du Commerce du Laos, le vice-ministre Bountheung Duangsavanh a apprécié la signification de ce projet, qui reflète clairement l'amitié et la solidarité particulières entre le Laos et le Vietnam. -VNA