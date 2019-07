Photo d'illustration : nhovn.com

Quang Tri (VNA) - Un projet de complexe de transformation de produits agricoles organiques vient d’être mis en chantier dans la commune de Hai Truong, district de Hai Lang, province de Quang Tri (Centre). Il s’agit du premier projet du genre déployé dans cette province.



Ce complexe comprendra des usines de café, de riz, d’alcool et d’engrais organiques. Il couvrira 50 ha et dispose d’un fonds d'investissement de 100 milliards de dôngs.



Des usines de transformation de riz et de café, d’une capacité respectivement de 12 tonnes/heure et de 0,5 tonne/heure seraient mises en service en octobre 2019. Celles d’alcool et d’engrais, d'une capacité de production annuelle de respectivement 50.000 litres et 30.000 tonnes, entreraient en opération en décembre 2019.



Selon Ha Sy Dông, vice-président du Comité populaire provincial, ce complexe formera une chaîne fermée allant de la production à la transformation puis à l'écoulement, permettant aux agriculteurs d’augmenter leurs revenus et la valeur de leurs produits. -CPV/VNA