Cérémonie de mise en chantier du Lycée professionnel exemplaire d'amitié Laos-Vietnam. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - La cérémonie de mise en chantier du Lycée professionnel exemplaire d'amitié Laos-Vietnam a eu lieu le matin du 5 janvier dans le district de Nong Bok, province lao de Khammouane.

Cette construction, qui représente un investissement de 5 millions de dollars, est un cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens au Parti, à l'État et au peuple du Laos, promis dans le cadre de la visite d'amitié officielle au Laos du président Nguyen Xuan Phuc en août 2021.

Selon Vu Tu Oanh, conseillère de l'ambassade du Vietnam au Laos, le Lycée professionnel exemplaire d'amitié Laos-Vietnam est un témoignage de l'attention des dirigeants des deux Partis et des deux Etats à l'éducation et au développement des ressources humaines du Laos en général et de la province de Khammouane en particulier.

Pour sa part, le secrétaire du Comité du Parti et gouverneur de la province de Khammouane, Vansay Phongsavan, a déclaré que cet établissement d'enseignement, qui est en face du village de Xiengvang où le Président Ho Chi Minh vécut et travailla pendant les années 1928 et 1929, est une illustration vivante de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.

Il s'agit de l'un des projets clés de l'Année de solidarité et d'amitié Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022, qui vise à marquer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 45e de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos.

L’école est construite sur une superficie de 3,7 hectares et les travaux devront s’achever en décembre 2022. Elle sera un lieu de formation à cinq métiers pour des lycéens et d’autres personnes dans le besoin. -VNA