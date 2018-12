Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (centre) et des délégués lors de la cérémonie marquant la mise en activité commerciale du complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son. Photo : VNA



Thanh Hoa (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté le 23 décembre à une cérémonie marquant la mise en activité commerciale du complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son, dans la zone économique éponyme de la province centrale de Thanh Hoa.



Motoo Hayashi, secrétaire général p.i du Parti libéral-démocrate du Japon, Vansay Phengsumma, secrétaire du Comité provincial du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et gouverneur de la province laotienne de Houphan, étaient présents, de même que des diplomates étrangers et représentants de différentes organisations internationales au Vietnam.



Représentant un investissement total de près de 9,3 milliards de dollars, le complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son applique des technologies avancées et possède une capacité quotidienne de 200.000 barils de brut pour sa première phase.



Son maître d’ouvrage est la SARL de raffinage et de pétrochimie Nghi Son NSRP. Le groupe PetroVietnam représente 25,1% de l’investissement total, Kuwait Petroleum International (KPI), 35,1%, les sociétés japonaises Idemitsu Kosan et Mitsui Mitsui Chemicals, respectivement 35,1% et 4,7%. Les travaux ont été lancés le 23 octobre 2013.



Lors de la cérémonie, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné l’importance de cet événement qui a marqué un nouveau jalon dans l’industrie du raffinage et de la pétrochimie du Vietnam.



Représentant un grand investissement jamais connu, ce projet, qui a bénéficié d’un intérêt et d’un soutien spécial des gouvernements vietnamien, japonais et koweïtien, ainsi que de partenaires importants du Vietnam, est également un symbole de la coopération internationale substantielle, a déclaré Nguyen Xuan Phuc.



Le Premier ministre a apprécié les grands efforts des organes compétents, salué le soutien des habitants du district de Tinh Gia de la province de Thanh Hoa pour ce projet, avant de remercier les gouvernements japonais et koweïtien pour leur coopération et leur assistance.



Selon lui, la mise en activité commerciale du complexe pétrochimique de Nghi Son revêt une signification importante en matière politique, socio-économique, de sécurité et défense, car cet ouvrage contribuera à la garantie de la sécurité énergétique nationale et à l’amélioration des compétences professionnelles des cadres et ouvriers vietnamiens dans le secteur pétrolier.



Le Premier ministre a enfin demandé aux organes compétents d’assurer la performance et la sécurité du complexe, ainsi que de bien s’occuper des habitants qui avaient dû se déplacer pour ce projet. -VNA