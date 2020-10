Hanoi (VNA) - Nguyên Van Phuoc, directeur des Éditions First News, vient de décider de mettre aux enchères une Citroën de sa collection afin de soutenir les populations sinistrées du Centre du Vietnam.

Une Citroën de Nguyên Van Phuoc mise en enchère.

Il s’agit d’une Citroën qui a été produite en 1936 en France et importée par un homme d'affaires à Saïgon (aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville). Par la suite, c’est l'artiste Ut Tra ôn qui l’avait rachetée dans un garage de la mégapole et utilisé pendant de nombreuses années.



Après 1975, c’est le styliste Lê Si Hoàng qui s’est porté acquéreur puis M. Phuoc en 2012. Sur la Citroën, des plaques en bronze viennent rappeler les noms des différents propriétaires : l’artiste Ut Tra ôn, le styliste Lê Si Hoàng et le fondateur des Éditions Graine d’âme Nguyên Van Phuoc.



Ce dernier a dépensé plusieurs centaines de millions d'USD pour la révision de son bijou ! Bien que très ancien, "le bolide" fonctionne à merveille et est souvent utilisé par M. Phuoc lorsqu’il part en pique-nique.



La voiture a également participé au programme d'accueil de Nick Vujicic en mai 2013 ainsi qu'au programme caritatif "Nourrir les rêves" dans de nombreuses provinces du pays.



Les enchères auront lieu en ligne avec un prix de départ fixé à 300 millions de dôngs, 10 millions étant ajoutés à chaque relève. Cette vente aux enchères se terminera lundi 26 octobre lors de la soirée musicale caritative "Graine de l'âme - Pour le Centre" qui se tiendra à Hô Chi Minh-Ville. - CVN/VNA