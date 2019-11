La cérémonie de mise à l’honneur de 63 enseignants qui enseignent les élèves issus des ethnies minoritaires. Photo : NDEL



Hanoi (VNA) – Le Comité central de la Fédération des jeunes vietnamiens, en collaboration avec le Ministère de la Formation et de l’Éducation, du Comité des Affaires ethniques, a mis à l’honneur, le 16 novembre, à Hanoï, 63 enseignants qui enseignent les élèves issus des ethnies minoritaires dans des écoles maternelles, des écoles primaires et des collèges dans les zones isolées et les zones se trouvant dans une situation socio-économique difficile.



Deux mois après le lancement du programme « Partage avec des enseignants », le comité d’organisation a identifié 63 enseignants illustres des villes et provinces. En cinq ans, près de 300 enseignants ayant des résultats excellents dans l’enseignement, ont été mis à l’honneur. Ces enseignants se trouvaient tous dans une situation de famille difficile et dans des conditions de travail dures.



À cette occasion, le comité d’organisation a lancé un concours de composition des chansons sur le thème « Partage avec des enseignants » pour exprimer la gratitude à l’égard des enseignants dans toute la société. -NDEL/VNA