Le Danemark figure parmi les partenaires commerciaux potentiels du Vietnam en Europe. Photo: Getty



Hanoï (VNA) – Le livre d’informations sur le marché danois, publié en 2020 par l’ambassade du Vietnam au Danemark et le Bureau du Commerce du Vietnam en Suède, en Finlande, au Danemark, en Norvège, en Islande et en Lettonie, a été mis à jour jusqu’à fin juin 2022.



Ce livre a pour objet d’aider les entreprises vietnamiennes à profiter des opportunités de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA) pour augmenter leurs exportations vers le Danemark. Entrée en vigueur en août 2021, cet accord commercial vise à favoriser le développement des relations commerciales entre les deux parties.



Selon le Bureau du Commerce du Vietnam en Suède, en Finlande, au Danemark, en Norvège, en Islande et en Lettonie, le Danemark figure parmi les partenaires commerciaux potentiels du Vietnam en Europe. Il est par ailleurs le seul pays d'Europe du Nord à avoir établi un partenariat intégral avec le Vietnam. -VNA