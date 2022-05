Hanoi (VNA) – Le super-navire Thang Long, navire à grande vitesse à simple coque le plus grand du Vietnam, a été mis à flot le 6 mai.



La cérémonie a été organisée à l’EURL 189 dans l’arrondissement de Hai An, ville portuaire de Hai Phong (Nord), par cette entreprise du ministère de la Défense, en collaboration avec la société par actions des navires à grande vitesse Phu Quoc.



Le super-navire Thang Long de quatre étages fait 77,46 m de longueur avec une capacité de 1.017 passagers. Doté de trois moteurs Rolls-Royce MTU, le super-navire a une vitesse de 30 miles par heure. Il devrait être mis en service en juin 2022 au service des circuits touristiques entre Vung Tau et Con Dao.



L’EURL 189 - le constructeur de ce super-navire-, est l’un des chantiers les plus fiables dans ce secteur au Vietnam. Son chantier dans la zone industrielle de Dinh Vu (ville de Hai Phong, Nord) compte un effectif qualifié et des équipements modernes. Il est capable de construire des navires militaires de 2.000 tonnes et des bateaux de services. -VNA