L'espace de la culture des Gongs du Tay Nguyen a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Photo : baodantoc.vn



Le géoparc de Dak Nong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique sur les orientations de développement socio-économique et la garantie de la défense et la sécurité nationales au Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) pour 2030, avec vision pour 2045, et le Programme d'action du gouvernement pour la mise en œuvre de cette Résolution, apportent à la région l’opportunité de valoriser ses potentiels, dont ceux en matière touristique.Les provinces du Tay Nguyen mettent en œuvre d’ores et déjà des solutions pour faire progressivement du tourisme un secteur économique important, contribuant au développement socio-économique local, à la réduction de la pauvreté, à l’édification de la Nouvelle Ruralité, et à la garantie du bien-être social… Elles ont signé des programmes de coopération pour accélérer la reprise de l’industrie « sans fumée » après la pandémie, en considérant le développement du tourisme comme l’une des tâches urgentes dans les temps à venir…Le 24 août, Hô Chi Minh-Ville et les cinq provinces du Tay Nguyen ont organisé dans la ville de Gia Nghia, province de Dak Nong, une conférence concernant la mise en œuvre de l'accord de coopération pour le développement socio-économique entre ces localités pour la période 2024-2025, y compris la coopération pour le développement touristique.Lors de la conférence, le président du Comité populaire de la province de Dak Nong, Ho Van Muoi, a affirmé que la province comptait actuellement 10 projets touristiques approuvés, dont quatre avaient été mis en œuvre.De son côté, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a déclaré que la mégapole du Sud accompagnerait toujours les provinces du Tay Nguyen pour valoriser les potentiels. Selon lui, chaque année, les provinces doivent organiser un festival culturel local. Lam Dong a déjà le festival des fleurs de Da Lat, Kon Tum avec le festival du ginseng de Ngoc Linh, Dak Lak avec le festival du café Buon Ma Thuot, Gia Lai avec le festival du gong du Tay Nguyen et Dak Nong, quant à elle, envisage d’organiser un festival sur la culture locale.Selon Pham Hai Quynh, directeur de l'Institut de développement du tourisme asiatique et président de l'Association vietnamienne du tourisme communautaire, pour développer le tourisme durable au Tay Nguyen, il est nécessaire de mener des recherches spécifiques sur la culture des communautés locales pour valoriser ces valeurs.Le Tay Nguyen compte cinq provinces que sont Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong et Lam Dong. En plus de son emplacement stratégique important, il dispose de conditions favorables au développement économique, y compris le tourisme. Outre les avantages naturels, la région abrite 49 ethnies sœurs avec des valeurs culturelles uniques, dont l'espace de la culture des Gongs qui a été inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.-VNA